Санкт-Петербург, , 11:08 — REGNUM На территории Ленинградской области ожидается туман. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

Туман Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Опасное для движения природное явление прогнозирует ФГБУ «Северо-Западное УГМС». В первой половине дня ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.

Из-за ухудшения видимости на дорогах возрастает риск образования ДТП, происшествий на акваториях региона, на железнодорожном транспорте, а также повышается вероятность авиапроисшествий.

В связи с этим водителям следует снизить скорость движения транспорта, и, если возможно, остановиться на обочине. Пешеходы должны проявлять осторожность и внимательность при движении, их должно быть видно на дороге.