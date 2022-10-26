Париж, , 11:04 — REGNUM Согласно исследованию, моральный дух жителей Франции немного улучшается, сообщает Le Parisien.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным национального института статистики и экономических исследований во Франции (INSEE), моральный дух во Франции немного восстановился в октябре, но остается на низком уровне после достижения в сентябре своего исторически низкого уровня. С отскоком на три пункта, до 82, октябрьский уровень остается значительно ниже долгосрочного среднего значения (100 в период с января 1987 года по декабрь 2021 года).

Порог в 79 баллов, исторический минимум морального духа во Франции, был достигнут дважды за последние месяцы, в сентябре и в июле.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц попытаются возродить франко-германский тандем.

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