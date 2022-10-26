Берлин, 26 октября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Разногласия лидеров Франции и Германии Эммануэля Макрона и Олафа Шольца и критика в адрес последнего могут привести к окончательному разрыву отношений между двумя странами, пишет немецкое издание Welt.

Bundesregierung.de Федеральный федеральный канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон

«Отношения двух стран находятся на дне: вечные споры о ценах на энергоносители, военных проектах и трубопроводе MidCat из Испании во Францию», — пишет издание.

Отмечается, что отношение жителей Франции к Германии после решения Шольца о поддержке собственной экономики в объеме 200 млрд евро значительно ухудшилось.

Кроме того, пишет Welt, грубый тон французских СМИ в отношении ФРГ говорит о «конце идиллии». На фоне напряженности в канцлер ФРГ 26 октября встречается в Париже с президентом Франции.

При этом, как сообщила Politico, Макрон может унизить Шольца, отказав ему в совместной пресс-конференции.