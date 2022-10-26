Уфа, , 11:09 — REGNUM Дополнительные льготы семьям мобилизованных предоставят в Башкирии. Об этом 26 октября сообщил министр образования и науки региона Айбулат Хажин в ходе брифинга на телеканале БСТ.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По его словам, в школах региона будут открыты классы продленного дня для детей участников спецоперации, семьи полностью освободят от оплаты за уход и присмотр детей дошкольного возраста.

Хажин также отметил, что детей участников СВО, обучающиеся в колледжах и вузах республики, обеспечат местом в общежитии на период обучения.

Отмечается, что в Башкирии для детей участников СВО, которые учатся в колледжах республики на платной основе, выдадут сертификат, который покроет расходы на стоимость обучения.

«Если за учёбу в этом году заплатить уже успели, деньги вернут на счёт», — пояснил Хажин.