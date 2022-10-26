Прешево, , 11:10 — REGNUM Депутат Народной Скупщины Сербии, представляющий интересы албанского национального меньшинства в Центральной Сербии Шаип Камбери 25 октября в эфире косовского телеканала RTK рассказал о положении албанцев в Центральной Сербии и потребовал большей поддержки со стороны Приштины.

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Прибывший в Приштину на встречу с главой Косово Вьосой Османи политик заявил, что положение албанцев в Прешевской долине должно стать предметом переговоров между Белградом и Приштиной.

Камбери подчеркнул, что ситуация, когда представители Государственного департамента США встречаются с косовскими сербами, но отрицают проблемы албанского меньшинства в Центральной Сербии, является неприемлемой и сообщил, что передал свои опасения специальному представителю Государственного департамента США на Западных Балканах Габриэлю Эскобару.

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