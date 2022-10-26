Кишинёв, , 11:01 — REGNUM Партия «Действие и солидарность» (ПДС), ставшая правящей в Молдавии и президент страны Майя Санду, основавшая эту партию, пришли к власти под лозунгами о европейских ценностях, а теперь устанавливают диктатуру, заявил 26 октября РИА Новости экс-президент Молдавии Игорь Додон.

Майя Санду European People's Party

«За последний год после досрочных парламентских выборов, когда партия Майи Санду получила парламентское большинство и контроль над всеми ветвями власти, в Молдове устанавливается диктатура», — сказал Додон.

Он отметил, что это происходит при молчаливом согласии со стороны западных «партнёров». У экс-президента создаётся впечатление, что действующая власть Молдавии получила карт-бланш на то, чтобы «уничтожить» оппозицию к следующим выборам.

По мнению Додона, в Молдавии начнут запрещать партии, но это не поможет погасить недовольство населения. Он уверен, что руководство страны не сможет добиться, чтобы осталась только одна партия.

Напомним, партию «Шор», которая организует в Кишинёве наиболее масштабные протестные акции, в июле обвинили в незаконном финансировании. Заместитель председателя партии Марина Таубер находится под домашним арестом. В мае под домашний арест отправили Додона, который является почётным председателем Партии социалистов. Его обвиняют в «пассивной коррупции» и «измене родине».

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