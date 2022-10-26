Симферополь, 26 октября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Участник нацистского «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуждён в Симферополе. Об этом сообщает управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Судом и следствием установлено, что осуждённый занимался обеспечением так называемого нацбата продуктами питания, обмундированием, а также участвовал в антироссийских акциях на территории Генического района Херсонской области, в том числе в период проведения специальной военной операции.

Задержан экстремист был весной 2022 года при попытке попасть в Крым под видом беженца. Тогда же в отношении него было возбуждено дело. По итогам его рассмотрения суд назначил фигуранту наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.