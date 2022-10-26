Чита, 26 октября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Забайкалье индекс производства в январе–сентябре 2022 года, по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, составил 104,5%, сообщает территориальное управление госстатистики.

SD-Pictures Промышленность

Также отмечается, что в сентябре 2022 года, по сравнению с сентябрем 2021 года, индекс составил 97,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, Забайкалье индекс цен производителей промышленных товаров в марте 2022 г. к декабрю 2021 г. составил 106,5%

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