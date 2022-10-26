Абакан, 26 октября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Депутаты Верховного совета Хакасии утвердили изменения в закон о бюджете на 2022 год. В соответствии с ними доходы бюджета выросли на 8,4 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Рост произошёл во многом благодаря увеличению налоговых и неналоговых доходов — на 6,7 млрд рублей. Безвозмездные поступления выросли на 1,7 млрд рублей. Расходы при этом увеличились на 5,8 млрд рублей.

«Рост произошёл в том числе за счет увеличения безвозмездных поступлений (с учетом остатков средств) в размере 1 млрд 780 млн рублей и увеличения бюджетных ассигнований по собственным полномочиям на 4 млрд 42 млн рублей», — добавили в правительстве.

Таким образом, доходы регионального бюджета 2022 года превысили 52 млрд рублей, расходы — 52,5 млрд рублей. Дефицит составил 488 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Хакасии был представлен проект республиканского бюджета на 2023 год. Согласно документу, доходы в следующем году планируются в объёме 43,2 млрд рублей, расходы — 46,5 млрд. Дефицит составит около 3,3 млрд рублей.