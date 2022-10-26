Новосибирск, , 11:00 — REGNUM На одном из полигонов Центрального военного округа в Новосибирской области военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, продолжают совершенствовать индивидуальную выучку и действия в составе подразделений с выполнением боевых стрельб из штатного вооружения.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Военнослужащие в составе взводов отработали упражнения стрельб с использованием автоматов Калашникова АК-12, пулеметов и ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В.

Боевая стрельба велась как в дневное, так и в ночное время суток по различным типам мишеней, имитирующих живую силу и технику противника на расстоянии от 100 до 600 метров.

Кроме того, совместно с офицерами-инструкторами подразделения учились определять правильные секторы для стрельбы, маршруты выдвижения и развёртывания в боевые порядки.