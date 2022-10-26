«Якутия» стала частью Единой дальневосточной авиакомпании
Якутск, 26 октября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В состав Единой дальневосточной авиакомпании вошла «Якутия». Соответствующее соглашение было подписано 26 октября на стратегической сессии «Транспортная доступность Дальнего Востока — эффективное взаимодействие дальневосточной авиакомпании и аэропортов» в Якутске, сообщили в пресс-службе компании-авиаперевозчика республики.
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Глава республики Айсен Николаев подчеркнул, что Единая дальневосточная авиакомпания работает эффективно и делает авиаперевозки доступными для жителей ДФО. Объединение поможет расширить сеть маршрутов и качество авиауслуг для якутян, уверен он.
Как сообщало ИА REGNUM, год назад депутат Госсобрания Якутии Виктор Фёдоров назвал менеджмент регионального авиаперевозчика чудовищно неэффективным. Он предлагал подвергнуть авиакомпанию «Якутия» аудиторской проверке.