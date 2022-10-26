Якутск, 26 октября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В состав Единой дальневосточной авиакомпании вошла «Якутия». Соответствующее соглашение было подписано 26 октября на стратегической сессии «Транспортная доступность Дальнего Востока — эффективное взаимодействие дальневосточной авиакомпании и аэропортов» в Якутске, сообщили в пресс-службе компании-авиаперевозчика республики.

Cp9asng Самолёт Superjet-100 авиакомпании «Якутия»

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«В текущих условиях беспрецедентного санкционного давления авиация испытывает трудности. Объединение усилий региональных авиакомпаний, тем более на Дальнем Востоке, где авиация является безальтернативным видом транспортного сообщения — это важный шаг. Это сделает доступнее покупку авиабилетов, появится больше субсидированных рейсов, откроются новые маршруты, увеличится частота. В то же время это и взаимовыручка по воздушным судам для авиакомпаний и новая техника», — прокомментировал это событие министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев.

Глава республики Айсен Николаев подчеркнул, что Единая дальневосточная авиакомпания работает эффективно и делает авиаперевозки доступными для жителей ДФО. Объединение поможет расширить сеть маршрутов и качество авиауслуг для якутян, уверен он.

«Наша задача организовать единый билет, чтобы, например, из Анадыря в Якутск можно было долететь с минимальной потерей времени и по единым стандартам. Также мы консолидируем запчасти, флот, специалистов, чтобы быстро перебрасывать их из точки А в точку Б — повысить эффективность того, что уже есть», — отметил генеральный директор «Авроры» Константин Сухоребрик.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад депутат Госсобрания Якутии Виктор Фёдоров назвал менеджмент регионального авиаперевозчика чудовищно неэффективным. Он предлагал подвергнуть авиакомпанию «Якутия» аудиторской проверке.