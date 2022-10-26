Чита, , 10:57 — REGNUM За период с 18 по 24 октября 2022 года в Забайкальском крае на 0,3% выросли цены на бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, сообщает территориальное управление госстатистики. Также на 0,6% подорожало дизельное топливо.

Бензин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Цены на бензин автомобильный марок АИ-95, АИ-92 остались без изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 по 17 октября 2022 года в Забайкальском крае топливо марки АИ-98 и выше, а также — дизельное топливо стали дороже на 0,3%.

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