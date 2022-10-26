Москва, , 10:56 — REGNUM Средства, необходимые на проведение специальной военной операции, идут в текущем году и заложены в проекте федерального бюджета на 2023−2025 годы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября, об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на встрече с депутатами фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Антон Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы с Министерством обороны и с другими силовыми ведомствами определили необходимый объём ресурсов, необходимых для проведения специальной военной операции. Деньги идут и в этом году и заложены на предстоящую трёхлетку», — сказал министр.

По его словам, здесь и денежное довольствие военнослужащих и мобилизованных, и обмундирование мобилизованных.

«Во всяком случае, все эти вопросы учтены в текущем году и в трёхлетнем бюджете», — добавил Силуанов.

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