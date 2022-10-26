Москва, 26 октября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Средства, необходимые на проведение специальной военной операции, идут в текущем году и заложены в проекте федерального бюджета на 2023−2025 годы. Как передает корреспондентИА REGNUM26 октября, об этом заявил глава Минфина РФАнтон Силуанов на встрече с депутатами фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

«Мы с Министерством обороны и с другими силовыми ведомствами определили необходимый объём ресурсов, необходимых для проведения специальной военной операции. Деньги идут и в этом году и заложены на предстоящую трёхлетку», — сказал министр.

По его словам, здесь и денежное довольствие военнослужащих и мобилизованных, и обмундирование мобилизованных.

«Во всяком случае, все эти вопросы учтены в текущем году и в трёхлетнем бюджете», — добавил Силуанов.