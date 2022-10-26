Оренбург, 26 октября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Оренбургской области приватизируют ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть». Об этом сообщили в областном минприроды.

okes.ru ОКЭС

«Преобразование государственного унитарного предприятия в акционерное общество позволит внедрить более гибкую структуру корпоративного управления, использовать лучшие практики для повышения экономической эффективности», — сказал министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александр Самбурский.

В министерстве подчеркнули, что 100% уставного капитала ОАО «Коммунальные электрические сети Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть» будет находиться в собственности региона. Для завершения процедуры приватизации ГУП ОКЭС получено решение Центробанка России о выпуске акций от 10 октября 2022 года. Уже поданы документы в налоговую службу для государственной регистрации акционерного общества в Едином государственном реестре юридических лиц.

«Акционерное общество будет являться универсальным правопреемником государственного унитарного предприятия и продолжит осуществлять прежние виды деятельности. Правовые основы отношений в сфере электроэнергетики установлены нормами Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и не зависят от организационной формы субъектов этих отношений», — акцентировали внимание в минприроды.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вокруг приватизации ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть» разразился скандал. Власти пытаются приватизировать ОКЭС с 2020 года.

Добавим, Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть» создано 1 октября 1976 года. Основной вид деятельности — передача и распределение электроэнергии, соответствующей стандартным требованиям качества, а также технологическое присоединение энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям. В состав ГУП «ОКЭС» входят исполнительный аппарат управления и филиалы: Абдулинский, Бузулукский, Бугурусланский, Орский и Сорочинский.