Донецк, 26 октября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа киевские вооруженные формирования 89 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 26 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.ru РСЗО «Ураган»

«За истекшие сутки представительство сообщало о 89 фактах ведения огня со стороны [киевских] вооруженных формирований», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 367 единиц различных боеприпасов.

При этом отмечается, что бандеровцами в ходе обстрелов применялись реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град»; ракеты AGM-88 HARM; артиллерию калибра 155,152 и 122 мм; и минометы калибра 120 мм.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк, Зайцево, Горловка, Красный Партизан, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Минеральное, Каштановое, Яковлевка, Макеевка и Докучаевск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Совета при президенте России по межнациональным отношениям политолог Богдан Безпалько заявил, что Запад руками Киева хочет получить повод для нанесения по территории России тактических ядерных ударов.