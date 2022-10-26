Донецк, 26 октября 2022, 10:55 — REGNUM В ходе проведения специальной военной операции заместитель командира расчета РСЗО «Ураган» Аскаров Равиль в составе расчета уничтожил свыше ста целей, среди которых укрепрайоны, склады с боеприпасами, бронетехника, средства огневого поражения и живая сила противника. Неоднократно выполнял боевые задачи, рискуя жизнью, под ответным огнем вражеской артиллерии. Благодаря слаженной работе расчета реактивной системы залпового огня «Ураган» было обеспечено продвижение штурмовых групп и мотострелковых подразделений ВС РФ.
Награжден медалью Жукова.