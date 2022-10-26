* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 26 октября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-17 авиабригады 207-го армейского корпуса «Аль-Фарук» восстановлен в афганском Герате. Об этом заявило министерство обороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Afghanistan International.

Rostec.ru Ми-17

Вертолёт российского производства не использовался последние десять лет. 25 октября он успешно совершил испытательный полет над городом Герат.

Вертолёт отремонтировали в Гератской авиабригаде и ввели в строй.

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