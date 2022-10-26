Эр-Рияд, 26 октября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Пакистана Шабхаз Шариф прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. Как сообщает WAS, ходе визита Шариф провёл переговоры со своим коллегой — наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Как отметил Шариф, в ходе переговоров обсуждалось укрепление связей между двумя дружественными государствами по ряду направлений.

«Мы договорились поднять уровень двусторонних отношений и братских связей между Пакистаном и Саудовской Аравией и вывести их на новый уровень в соответствии с нестабильной и постоянно изменяющейся ситуацией в мире. Наша встреча была плодотворна, и я сказал принцу, что народ Пакистана с нетерпением ждет его визита», — цитируют журналисты заявление Шарифа.