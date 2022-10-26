Москва, , 10:53 — REGNUM Подъем ставок постепенно загоняет мир в рецессию и начинает рушить фондовый рынок США и остальных стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал высказывание министра финансов США Джанет Йеллен о том, что обстановка, сложившаяся в мировой экономике, может создать риски для финансовой стабильности в США.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я полностью согласен с Йеллен. Основные риски сейчас связаны с тем, что ЦБ всего мира поднимают ставки для борьбы с инфляцией. И подъем ставок постепенно загоняет мир в рецессию и начинает рушить фондовый рынок США и всего остального мира, — сказал Головченко. — А мы понимаем, что фондовый рынок — это кровь экономики. Если он рухнет, как в 2020 или 2008 году, тогда за ним рухнут и залоги. Ведь очевидно, что весь бизнес берет кредиты под залог своих акций, активов. И давление цен на эти акции и активы приводит к требованиям досрочного погашения кредитов и роста ставок заимствования. Но самая большая опасность на сегодня из-за роста ставок — это рост процентов по кредитам. Уже сейчас ипотека в США стоит 7% годовых. Ставки же по кредитам для небольших компаний уже становятся неподъёмными».

И это, как полагает Головченко, обязательно повлечет за собой массовые банкротства предприятий по всему миру.

«Что в итоге может привести к сумасшедшему долговому кризису. В итоге кризисы 2008 и 2020 годов нам покажутся просто лёгким дуновением ветра по сравнению с будущим долговым кризисом», — предположил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов объяснил, к чему ведет рост учетной ставки ФРС.

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