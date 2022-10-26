Сеул, , 10:55 — REGNUM За первые три квартала 2022 года экспорт товаров малых и средних предприятий (МСП) Южной Кореи составил $88,9 млрд, что на 5,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства малого, среднего и венчурного бизнеса страны.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, рост показателя обусловлен увеличением поставок подержанных автомобилей в соседние страны, а также ростом поставок алюминия и автозапчастей.

В частности, экспорт автомобилей вырос на 29,3%, автозапчастей — на 13,7%. Однако экспорт полупроводников, напротив, сократился на 5,5%, косметики — на 1,6%.

Увеличение поставок было зафиксирована по большинству направлений, за исключением Китая и Вьетнама.