Чита, , 10:53 — REGNUM За период с 18 по 24 октября 2022 года в Забайкальском крае наибольшее снижение цен отмечалось на капусту белокочанную свежую (на 7,9%), сообщает 26 октября территориальное управление государственной статистики.

Яблоки Александр Погожев © ИА REGNUM

Также уменьшились цены на: яблоки, картофель (на 6,7%), морковь (на 5,7%), огурцы свежие, свёклу столовую (на 4,0%), лук репчатый (на 3,1%), мясо кур охлажденных и мороженых (на 1,7%), сыры сычужные твердые и мягкие (на 0,8%), крупу гречневую-ядрицу (на 0,5%), сметану (на 0,4%), масло подсолнечное (на 0,3%), сахар-песок, смеси сухие молочные для детского питания (на 0,2%).

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 по 26 сентября 2022 года в Забайкальском крае отмечалось снижение цен на капусту белокочанную свежую (на 7,1%), яблоки (на 6,8%) и помидоры свежие (на 6,2%).

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