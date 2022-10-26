Тула, 26 октября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Тульская область готова принять жителей российских регионов, в которых введен средний уровень реагирования. Соответствующий указ 25 октября подписал губернатор Алексей Дюмин, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Тула

«По поручению Алексея Дюмина в регионе созданы все необходимые условия для размещения и проживания граждан. В настоящее время время мы готовы принять порядка 300 жителей регионов», — уточнила заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 октября режим (средний уровень реагирования) введён в Республике Крым, Севастополе, Краснодарском крае, Ростовской, Воронежской, Белгородской, Курской и Брянской областях.