Таллин, , 10:51 — REGNUM Премьер-министр Эстонии Кая Каллас встретилась с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна, находящейся с визитом в Эстонии, и заверила ту, что Эстония продолжит поддержку властей Киева в их противостоянии с Россией. Об этом сообщила канцелярия эстонского правительства в своем пресс-релизе.

Кая Каллас FinnishGovernment

По словам Каллас, Франция играет чрезвычайно важную роль как в оказании помощи б. УССР, так и в повышении цены военных действий для России.

«Франция оказала Киеву значительную помощь, в том числе поставкой тяжелого вооружения. Мы придерживаемся единого мнения с Францией, что приоритетом является продолжение такой поддержки столько, сколько это необходимо. Киев должен победить, а Россия должна отступить к своим границам, это путь к миру», — подчеркнула Каллас.

По словам премьер-министра Эстонии, Россия якобы применяет всевозможные приемы, чтобы «запугать и разрушить единство Европы». «Россия стремится заставить нас колебаться, парализовать нашу способность принимать решения и поддерживать б. УССР. Тем важнее, чтобы мы не сделали ни шагу назад», — подчеркнула Каллас.

На встрече также был затронут вопрос об использовании замороженных активов России. Помимо прочего, премьер-министр Каллас обсудила с министром иностранных дел Колонна о реализации договоренностей, достигнутых на саммите НАТО в Мадриде, и в более широком плане сотрудничество в области обороны с Францией.

«Никогда в Эстонии не было большего присутствия союзников, чем сейчас. НАТО серьезно относится к защите своей территории. Мы благодарны за то, что французские военнослужащие базируются в Тапа, а французские самолеты защищают наше небо из базы в Эмари», — сказала Каллас.

Премьер-министр Эстонии также отметила хорошее военное сотрудничество с Францией в Африке. «Наши военнослужащие вместе служили в Мали. Сотрудничество с французами по обеспечению безопасности за пределами Европы обязательно будет продолжаться и в будущем», — заявила Каллас