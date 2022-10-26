Южно-Сахалинск, , 10:51 — REGNUM На Сахалине на Итурупе в Курильском районе запустили новый рыбоводный завод на реке Светлана в районе озера Большое Куйбышевское, сообщили в правительстве островного региона.

Лосось

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Завод рассчитан на 60 млн штук молоди лосося. На инкубацию заложили первую партию икры. На заводе установлены 100 флотационных аппаратов для созревания икры.

«Главная особенность в том, что на сравнительно небольшой площади за счёт компактности оборудования удалось обеспечить мощность до 60 миллионов штук малька. Флотационные аппараты произвели сами. Работали опытные мастера в тандеме с научными сотрудниками при постоянной поддержке руководства предприятия», — рассказал главный рыбовод ООО «Континент» Николай Лахин.

В зависимости от сезона на заводе будут работать от 8 до 12 человек.

Всего на Сахалине действуют 72 рыбоводных предприятия, на которых заложили уже 900 млн штук молоди лосося.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за время лососевой путины добыли более 90 тыс. тонн рыбы. Это на 30 тыс. тонн больше, чем в предыдущий нерестовый 2020 год.