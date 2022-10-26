Чебоксары, 26 октября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В Комсомольском районе Чувашии проводится проверка по факту аварии с двумя жертвами. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

https://21.мвд. рф/ ДТП в Чувашии

ДТП произошло вечером 25 октября на 74 километре дороги А-151 Цивильск — Ульяновск в Комсомольском районе. В полиции отмечают, что 31-летний местный житель на автомобиле марки «Богдан-2110» совершил столкновение с впереди идущим грузовым транспортным средством.

По предварительным данным правоохранителей, причиной аварии стало несоблюдение безопасной дистанции и скоростного режима.

В МВД по Чувашии сообщают, что в аварии погибли водитель легкового автомобиля и его 19-летняя пассажирка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По данным ГИБДД Чувашии, 25 октября в республике произошло четыре ДТП, в которых два человека погибли, ещё трое ранены.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Чувашии завели уголовное дело по факту наезда на двоих детей. По данным следственного управления СКР, вечером 4 октября были сбиты 11-летняя девочка и её годовалый брат, который находился в коляске. Девочка скончалась. Правоохранители считают, что подозреваемый вёл в машину в состоянии алкогольного опьянения.

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