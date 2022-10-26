Москва, , 10:50 — REGNUM С момента присоединения новых территорий к Москве в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) обустроен 25 тематических парков площадью более 121 га, сообщается 26 октября на портале мэра столицы.

В парке © Алексей Лазарев

В настоящее время в Ноыой Москве действуют созданные и реконструированные парки площадью более 100 га. В парках оборудованы спортивные и детские площадки, прогулочные аллеи, проложены велодорожки, работают кафе.

Также с 2013 по 2021 год специалисты по благоустройству привели в порядок три сквера, 32 зоны отдыха площадью более 414 га, 32 значимых объекта площадью 336,8 га, 1045 дворов, а также 74 территории школ и детских садов.

ИА REGNUM ранее сообщало, н а территории Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) появится семейный парк приключений под названием «ЛЕТТО».

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