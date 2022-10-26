Париж, , 10:49 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон отправится в департамент Шер, чтобы посетить несколько объектов военной промышленности, чтобы проиллюстрировать усилия Франции по увеличению и ускорению производства в контексте «военной экономики», сообщает Le Figaro.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава государства сначала отправится в военно-техническое училище в Бурже, где проведет беседу со студентами. Это учреждение, открывшее свои двери в начале года, призвано «отреагировать на растущую потребность в унтер-офицерах технических профессий».

Эммануэль Макрон отправится в испытательный центр главного управления вооружений, где представлены орудия Caesar. Эти орудия являются центральным элементом французской артиллерии.

Франция выделит в 2023 году на заказ боеприпасов для своих вооруженных сил два миллиарда евро.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц попытаются возродить франко-германский тандем, отягощенный серией споров, от энергетики до обороны, на фоне ситуации на территории бывшей УССР.

Читайте также: Макрон и Шольц попытаются возродить франко-германский тандем