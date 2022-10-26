Самара, , 10:51 — REGNUM Семьи погибших участников спецоперации на территории бывшей УССР получат дополнительные региональные льготы в Самарской области. Эту информацию 26 октября подтвердили в пресс-службе областного правительства.

Детский сад © ИА REGNUM

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Отмечается, что вдовы погибших военнослужащих обратились к главе региона Дмитрию Азарову с просьбой о предоставлении дополнительных льгот для несовершеннолетних детей. Речь шла об отмене родительской платы за детский сад и обеспечения горячим питанием в образовательных учреждениях, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что глава региона поручил оперативно предоставить детям военнослужащих, погибших при исполнении задач спецоперации, льготы по бесплатному горячему питанию в школах и освобождению от родительской платы в детсадах.

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