Бухарест, 26 октября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Правительство Румынии объявило о намерении повысить с 1 января 2023-го года акцизы для большинства видов алкогольной продукции, что автоматически приведет к росту цен на вино-водочные и коньячные изделия. Об этом 26 октября сообщает бухарестская информационная служба HotNews.

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По предварительным данным, нововведение призвано «внести коррективы в работу соответствующего рынка внутри страны», а также увеличить доходы в государственный бюджет.

«Соответствующие изменения в ценовой политике не самым существенным образом ударят по карману потребителя», — говорится в заявлении министерства экономики Румынии.

В то же время независимые эксперты утверждают, что в случае увеличения стоимости акцизов на 15% цена на ряд таких товаров вырастет в полтора раза.

«Это вызовет новую волну незаконного производства, которой в Румынии не было с конца 1980-х годов», — подчеркнули в Румынском союзе потребителей.