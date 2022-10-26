Саратов, 26 октября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Депутаты Саратовской областной думы 26 октября приняли ряд законопроектов о мерах поддержки военнослужащих и их семей (мобилизованные, добровольцы, контрактники). Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Александр Погожев ИА REGNUM Частичная мобилизация

Документами предусмотрено освобождение указанных категорий от оплаты транспортного налога за один легковой автомобиль или мотоцикл, а также катер или моторную лодку за 2021 год.

Учащихся 5-11 классов государственных общеобразовательных учреждений Саратовской области на время прохождения родителями военной службы будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Для этого необходимо предоставить справку с военкомата. Такие же меры рекомендовано принять и муниципалитетам в отношении подведомственных общеобразовательных учреждений.

Также военнослужащим и их семьям при необходимости окажут бесплатную юридическую помощь.

Напомним, единовременная выплата в размере 50 тыс. рублей введена для мобилизованных жителей Саратовской области.

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