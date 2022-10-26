Тбилиси, 26 октября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Грузинское министерство обороны создаст командование кибербезопасности, которое войдёт в состав Сил обороны Грузии. Об этом сообщает 26 октября пресс-служба военного ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Грузия

Создание командования кибербезопасности является частью стратегии минобороны, заявил глава военного ведомства Грузии Джуаншер Бурчуладзе. В настоящее время в минобороны работает Бюро кибербезопасности, созданное в 2014 году.

«В ближайшее время мы добьёмся результата, когда все направления по кибербезопасности будут сконцентрированы в одном командовании, управлением которым займутся Силы обороны Грузии», — сказал Бурчуладзе.

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