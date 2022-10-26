Владивосток, , 10:45 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Приморского края на заседании 26 октября проголосовали в трёх чтениях за внесение поправок в региональный закон об обеспечении жильём детей-сирот. Таким образом, снижен порог общей площади квартир для этой категории с 26 до 21 квадратного метра, сообщили в пресс-службе ЗС ПК.

Квартира Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Поправки направлены на совершенствование механизма обеспечения жильём детей-сирот. Они подготовлены исходя из ситуации, сложившейся в настоящее время на рынке недвижимости, в том числе долевого строительства квартир. За последний год в Приморье значительно увеличилась стоимости квадратного метра. По цене квартиры площадью 26-30 кв. метров, приобретенной в 2021 году, сегодня можно купить жильё площадью 21-26 кв. метров», — пояснили специалисты.

По мнению властей региона, решение о снижении порога общей площади позволит сохранить темпы приобретения жилья для детей-сирот, несмотря на произошедшее увеличение рыночной стоимости квадратного метра.

Отмечается, что принятые поправки никак не нарушают права детей-сирот. Согласно действующему законодательству, норма жилплощади на одного ребенка-сироту составляет 18 кв. метров жилья. Она может быть увеличена по решению региональных властей.

Ещё одна поправка касается сроков заключения госконтрактов на осуществление текущего или капитального ремонта жилых помещений, которые планируется включить в специализированный жилищный фонд для предоставления детям-сиротам. Действующая редакция закона позволяет заключать такие контракты только на текущий финансовый год, из-за чего проведение ремонтных работ в некоторых случаях затягивается. Поэтому решение о снятии соответствующего ограничения — еще один шаг, призванный ускорить реализацию программы.

На 1 октября в списках 6684 сирот, из них 4806 человек — совершеннолетние. За 9 месяцев квартирами обеспечили 842 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 7857 детей-сирот состоит в списках на получение жилья в Башкирии.