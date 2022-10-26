Чита, , 10:46 — REGNUM За период с 18 по 24 октября 2022 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен составил на помидоры свежие составил 8,5%, сообщает 26 октября территориальное управление государственной статистики.

Помидоры Pixabay.com

Также цены увеличились на: бананы — 3,1%, конфеты мягкие, глазированные шоколадом — 2,7%, яйца куриные – 1,9%, рыбу мороженую неразделанную – 1,7%, колбасу вареную – 0,8%, сосиски, сардельки – 0,5%, колбасу полукопченую и варено-копченую – 0,4%, соль поваренную пищевую, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности – 0,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года в Иркутской области значительно возросли цены на картофель — на 11,3%. Среди наблюдаемых продовольственных товаров также подорожало мороженое (на 4,4%) и мука (на 3,4%).

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