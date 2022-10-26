Берлин, , 10:45 — REGNUM Разногласия между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем могут привести к разрыву отношений между странами. Об этом пишет немецкая газета Welt.

Эммануэль Макрон Elysee.fr

Издание указывает, что отношения двух стран находятся на дне из-а вечных споров о ценах на энергоносители, военных проектах, а также трубопроводе из Испании во Францию.

При этом французы резко ухудшили отношение к соседям после решения Берлина о поддержке своей экономики в размере 200 млрд евро.

«Грубый тон французских СМИ в отношении ФРГ говорит о конце идиллии. Германию во Франции называют одиноким гонщиком, страной-эгоистом, которая не заботится о своих партнерах», — говорится в статье.

По словам автора материала, в Париже вспоминают о Германии с раздражением и горечью.

Как сообщало ИА REGNUM, издание Politico полагает, что Макрон готовит в Париже оскорбление для Шольца.