Берлин, , 10:44 — REGNUM Правительство Германии создало напряжённость в отношениях с Францией, и потому визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Париж, который состоится 26 октября, может её снизить. Такое мнение 26 октября высказал председатель немецкого оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) ФРГ Фридрих Мерц в интервью газете Augsburger Allgemeine.

Олаф Шольц Олаф Косинский

«Поездка канцлера в Париж явно направлена на то, чтобы смягчить последствия», — сказал он.

Также Мерц уточнил, что из-за действий правительства ФРГ на протяжении последних месяцев отношения страны с Францией оказались довольно напряженными и потому, по его мнению, Шольц должен воспользоваться своей поездкой в Париж, «чтобы снова запустить франко-германский двигатель».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла заявил, что президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру после посещения Киева необходимо провести в Москве переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.