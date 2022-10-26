Красногорск, 26 октября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В одном из учебных центров Подмосковья состоялась торжественная отправка мобилизованных граждан к местам выполнения задач в зоне специальной военной операции.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

В течение месяца командиры и преподавательский состав проводили занятия по огневой, тактической, технической, медицинской и другим видам подготовки с гражданами, призванными на службу в ходе частичной мобилизации.

Мобилизованные военнослужащие выполняли нормативы по стрельбе из штатного стрелкового оружия, метанию гранат, на практике осваивали эксплуатацию, обслуживание современного вооружения, военной и специальной техники.

В адрес призванных и прошедших курс общевойсковой подготовки граждан от военнослужащих и руководства Московской и Калужской областей прозвучали слова благодарности и поддержки, а также пожелания здоровья и успехов в выполнении задач.

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По завершении торжественной части военнослужащие осуществили погрузку оружия и военно-технического имущества, и в составе подразделений убыли автомобильным транспортом для погрузки в воинский эшелон.