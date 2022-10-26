Бухарест, 26 октября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Министерство обороны Румынии официально обратилось к румынскому парламенту с просьбой одобрить закупку Бухарестом у США двух современных военных вертолётов Airbus H215M на общую сумму в $150 млн. Об этом 26 октября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

По словам временно исполняющего обязанности главы оборонного ведомства Румынии, действующего премьер-министра страны Николае Чукэ, новое приобретение позволит «укрепить румынские ВВС».

«Таким образом, мы сможем продолжить процесс модернизации нашей армии», — резюмировал, в частности, он. Чукэ подчеркнул, что Бухарест заинтересован в долгосрочных контрактах с производителями США.

При этом многие депутаты высшего законодательного органа страны подвергли критике подобную инициативу. Согласно некоторым данным, бюджет страны не располагает дополнительными средствами.

Напомним, компания Airbus располагает производственными мощностями в уезде Брашов (Центральная Румыния). Несмотря на это, официальный Бухарест не приобрел у нее ни единого вертолета.