Москва, 26 октября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. У киевского режима практически не осталось авиации, сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Пресс-служба правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв

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«Нам по воздушным целям некуда бить, у [нацистов] авиации практически не осталось». — отметил Гурулёв в телеграм-канале.

«Мы попробовали С-300, С-400 бить по наземным целям, хорошо получается, отклонение не более 20−30 метров. Если верить укропропаганде, тогда, конечно, можно уши развесить, но я вас уверяю, что у С-300 скорость сумасшедшая, её сбить-то целая проблема, у неё математическое ожидание поражения цели практически 98%, или коэффициент 0,98 по-нашему. Это крайне серьёзно, очень эффективно», — указал он.

Сейчас перенастроить для работы по наземным целям эти средства несложно, моментально делается, добавил парламентарий.