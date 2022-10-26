Москва, , 10:43 — REGNUM Власти КНР усиливают налоговую поддержку малому и среднему бизнесу, но высокая зависимость китайской экономики от экспорта не позволит Пекину резко изменить ее курс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал информацию о снижении котировок акций китайских компаний, торгуемых в США, после переизбрания Си Цзиньпина генеральным секретарем Центрального комитета КПК на третий срок.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Следует обратить внимание, что фондовый рынок отыграл реакцию на риски усиления глобального противостояния КНР и США и усиление регулирующей роли государства в китайской экономике, — сказал Сафонов. — Однако надо принимать во внимание, что в последние время КНР, наоборот, старалась в большей степени соответствовать внешним требованиям ведения бизнеса. Например, китайские власти согласились на предоставление бухгалтерской документации для внешнего аудита теми компаниями, которые размещают свои акции на американских биржах. Власти КНР усиливают налоговую поддержку малому и среднему бизнесу. Высокая зависимость экономики от экспорта не позволит резко изменить курс. Он останется таким же».

Но, как подчеркнул Сафонов, необходимо принимать во внимание, что Китай давно в качестве стратегической цели сформулировал задачу роста благосостояния своих граждан, что означает увеличение роли внутреннего спроса в динамике ВВП в будущем.

«Это позволит КНР ослабить давление растущей конкуренции с США на внутренний рынок», — сказал Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, бюджетные поступления Китая упали на 6,6% в годовом исчислении за первые девять месяцев 2022 года.

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