Москва, 26 октября 2022, 10:42 — REGNUM Временные ограничения по приоритету грузов введены на Керченской паромной переправе, об этом 26 октября сообщили в Минтрансе РФ.
Остальные грузы предлагается отправлять по альтернативному автодорожному пути через Таганрог и Джанкой, а также железнодорожным транспортом. Таким образом, как ожидается, будет сокращено время простоя большегрузов и ускорена доставка социально значимых грузов.
Добавим, что, по данным на 26 октября, с ночи на 9 октября через Керченский пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 20 172 пассажира, 9 783 единиц грузового автотранспорта и 131 железнодорожный вагон. Шестью паромами, работающими на переправе, совокупно выполнено 283 рейса.