Москва, , 10:42 — REGNUM Временные ограничения по приоритету грузов введены на Керченской паромной переправе, об этом 26 октября сообщили в Минтрансе РФ.

Паромная переправа Марина Каширская (с) ИА REGNUM

«В связи со значительным временем ожидания для погрузки на паромы, следующих по маршруту «Порт Кавказ — порт Керчь», совместным решением Минтранса России, администраций Республики Крым, Краснодарского края и структурами транспортной безопасности определены списки приоритетных грузов, которые в первую очередь принимаются к перевозке паромами. Среди таких грузов скоропортящиеся товары, социально-значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармацевтическая продукция», — говорится в сообщении Минтранса.

Остальные грузы предлагается отправлять по альтернативному автодорожному пути через Таганрог и Джанкой, а также железнодорожным транспортом. Таким образом, как ожидается, будет сокращено время простоя большегрузов и ускорена доставка социально значимых грузов.

Добавим, что, по данным на 26 октября, с ночи на 9 октября через Керченский пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 20 172 пассажира, 9 783 единиц грузового автотранспорта и 131 железнодорожный вагон. Шестью паромами, работающими на переправе, совокупно выполнено 283 рейса.