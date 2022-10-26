Приштина, Сербия, 26 октября 2022, 10:45 — REGNUM Специальный представитель Великобритании на Западных Балканах Стюарт Пич 25 октября заявил, что военные действия на территории б. УССР меняют границы геополитического противостояния.
«Тот, кто думает, что стратегическое соревнование — это соревнование за ученых, ошибается. Они нужны нам, чтобы выдержать эту геостратегическую конкуренцию. Демократические процессы, упомянутые премьер-министром Альбином Курти, такие как борьба с коррупцией, экономический прогресс, более важны».
Британский дипломат добавил, что страны Запада должны быть бдительны, чтобы не допустить возведения политических проблем в ранг приоритетных.
Пич подчеркнул, что Лондон поддерживает процесс евроинтеграции Западных Балкан и Берлинский процесс, а также вступление Косово в Совет Европы.
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