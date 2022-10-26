Приштина, Сербия, 26 октября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Специальный представитель Великобритании на Западных Балканах Стюарт Пич 25 октября заявил, что военные действия на территории б. УССР меняют границы геополитического противостояния.

Defenceimagery.mod.uk Стюарт Пич

«Тот, кто думает, что стратегическое соревнование — это соревнование за ученых, ошибается. Они нужны нам, чтобы выдержать эту геостратегическую конкуренцию. Демократические процессы, упомянутые премьер-министром Альбином Курти, такие как борьба с коррупцией, экономический прогресс, более важны».

Британский дипломат добавил, что страны Запада должны быть бдительны, чтобы не допустить возведения политических проблем в ранг приоритетных.

Пич подчеркнул, что Лондон поддерживает процесс евроинтеграции Западных Балкан и Берлинский процесс, а также вступление Косово в Совет Европы.