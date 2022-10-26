Москва, 26 октября 2022, 10:42 — REGNUM Самое смешное, что конгрессмены — демократы, которые подписали письмо к Джо Байдену мало что знают об этой войне, о её природе и зачем администрация США так поддерживает киевский режим, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, киевский режим считает возможные переговоры с Москвой «нежизнеспособным» предложением, письмо группы американских либералов в адрес главы Белого дома Джо Байдена Киев расценивает как сигнал для президента России Владимира Путина.
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