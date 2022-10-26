Москва, , 10:42 — REGNUM Самое смешное, что конгрессмены — демократы, которые подписали письмо к Джо Байдену мало что знают об этой войне, о её природе и зачем администрация США так поддерживает киевский режим, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

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«Они исходили из того, что это понравится их избирателям, которые за мир во всем мире. Конгрессмены хотели пиара, так как у них выборы 8 ноября и нужны положительные инфоповоды.

В итоге им объяснили из Госдепа, что не надо лезть «грязными руками» в огромный бюджет ВПК и расстраивать дедушку Байдена.

В общем, запугали собственных же конгрессменов, и они отозвали письмо. И этим уменьшили шансы на победу. Кто из избирателей любит флюгеров? Никто», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, киевский режим считает возможные переговоры с Москвой «нежизнеспособным» предложением, письмо группы американских либералов в адрес главы Белого дома Джо Байдена Киев расценивает как сигнал для президента России Владимира Путина.

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