Астана, , 10:42 — REGNUM Правительство Казахстана усилит поддержку временно нетрудоустроенных граждан. Это пообещал президент страны Касым-Жомарт Токаев 26 октября, представляя предвыборную программу штабу по его поддержке на предстоящих выборах.

Карикатура о безработице из чикагского журнала (фрагмент). 1902 год

«Мы внедрим систему страхования от безработицы, а размеры социальных выплат по потере работы увеличим до 45% от дохода», — сказал Токаев.

Он заявил, что государственный инвестиционный холдинг «Самрук-Казына», созданный для повышения благосостояния населения, каждый год будет перечислять в общественный фонд «Казахстан халкына» не менее 7% «чистого дохода».

В Казахстане уровень безработицы, по данным на второй квартал 2022 года, составляет 4,9%,

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