Иркутск, 26 октября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Приангарье обнародованы итоги второго этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал 2022», сообщает 26 октября ГУ МВД РФ по Иркутской области. С 10 по 17 октября, сотрудниками подразделений по вопросам миграции выявлено более 230 нарушений миграционного законодательства, из них: 188 нарушений порядка въезда, выезда и пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации и 49 фактов несоблюдения установленного порядка осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности. Порядка 160 граждан ближнего зарубежья привлечены к административной ответственности.

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В отношении 79 иностранцев судами вынесены постановления о выдворении за пределы РФ. Кроме того, в рамках профилактических мероприятий, сотрудниками полиции установлены 4 иностранных гражданина, которые не исполнили постановления судов.

Сотрудниками Управления ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области выявлен иностранный гражданин, который более года находился в федеральном розыске за совершение имущественного преступления.

Как показывает практика, несоблюдение миграционного законодательства допускается не только приезжими, но и местными жителями. Так, полицейскими выявлено порядка 140 нарушений, совершенных гражданами РФ, которые выступали в качестве работодателей и принимающей стороны, пояснили правоохранители. Всего дознавателями было возбуждено 13 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренных статьей 322.3 Уголовного кодекса РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации)».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года при проверках в Иркутске выяснилось, что из более 20 проверенных мигрантов четверо оказались иностранными гражданами, пребывающими на территории России с нарушением миграционного законодательства.

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