Оренбург, 26 октября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Оренбургской области пенсионерка стала жертвой обмана. Мошенники лишили 61-летнюю женщину 2 млн рублей, сообщили 26 октября в пресс-службе УМВД по региону.

Epp.genproc.gov.ru Мошенничество по телефону

Незнакомец, представившийся полицейским, по телефону проинформировал оренбурженку о попытке снятия денег с ее счета. Для сохранности средств женщин предложили пометить деньги на резервные счета. Следуя указаниям, пенсионерка обналичила свои денежные средства, заложила дом и перевела на указанные номера банковских карт более 2 млн рублей. После этого связь с неизвестными прервалась.

Ещё одну оренбурженку обманули на 1,6 млн рублей. Ей также позвонили по телефону незнакомец. Он представился следователем Следственного комитета Москвы и сообщил, что на ее имя пытаются оформить кредит. Далее разговор продолжился с сотрудником службы безопасности банка, который пояснил, что необходимо закрыть кредитный потенциал и денежные средства внести на резервный счет. В течение нескольких дней взяла в разных банках четыре кредита на 1,6 млн рублей и перевела на указанные злоумышленниками счета.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.