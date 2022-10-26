Париж, 26 октября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В еврозоне назревает инфляционное противостояние, в то время как правительства стран выражают недовольство ужесточением денежно-кредитной политики Европейского центрального банка. Экономика Франции позволяет предположить, что такое недовольство вполне обоснованно. Об этом 26 октября пишет Bloomberg.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

Стремясь избежать повторения протестов «желтых жилетов» 2018 года из-за повышения стоимости жизни, администрация президента Франции Эммануэля Макрона потратила 24 млрд евро с конца 2021 года на то, чтобы снизить для потребителей расходы на электроэнергию. В следующем году на эту программу планируется потратить уже 45 млрд евро.

При этом базовый уровень инфляции во Франции в 6% в настоящее время самым низкий в еврозоне — намного ниже 10% в Германии и 10,2% в Великобритании. Конечно, инфляция в 6% все еще объективно высока и подрывает покупательную способность, но, по оценкам аналитического центра OFCE, государственная поддержка энергетики позволит сдержать повышение инфляции на 2 процентных пункта в 2022 году, что даст прирост ВВП почти в 1%. Международный валютный фонд ожидает, что в 2023 году ВВП Франции будет расти быстрее, чем Великобритании и Германии.

Франция демонстрирует, что увеличение расходов на поддержку домохозяйств может сдержать инфляцию, не вызывая при этом потрясений на рынке. Это также говорит о том, что процентные ставки, возможно, не самый эффективный способ борьбы с инфляцией, вызванной ростом цен на энергоносители.

Именно поэтому Макрон посылает необычно резкие сигналы ЕЦБ, который собирается провести еще одно значительное повышение ставки на 75 базисных пунктов. В интервью газете Les Echos глава Франции предостерег монетарные власти от «разрушения спроса» для сдерживания инфляции.

Никто не хочет обострения конфликта между фискальными и монетарными властями, не в последнюю очередь после провала курса, взятого бывшим премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.

Экономика Европы не перегрета, как экономика США. Неясно, сможет ли повышение процентных ставок решить эту проблему без серьезного удара по спросу и последствий для финансовой стабильности.