Макрон усиливает противостояние с ЕЦБ, предостерегая от разрушения спроса
Париж, 26 октября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В еврозоне назревает инфляционное противостояние, в то время как правительства стран выражают недовольство ужесточением денежно-кредитной политики Европейского центрального банка. Экономика Франции позволяет предположить, что такое недовольство вполне обоснованно. Об этом 26 октября пишет Bloomberg.
Стремясь избежать повторения протестов «желтых жилетов» 2018 года из-за повышения стоимости жизни, администрация президента Франции Эммануэля Макрона потратила 24 млрд евро с конца 2021 года на то, чтобы снизить для потребителей расходы на электроэнергию. В следующем году на эту программу планируется потратить уже 45 млрд евро.
При этом базовый уровень инфляции во Франции в 6% в настоящее время самым низкий в еврозоне — намного ниже 10% в Германии и 10,2% в Великобритании. Конечно, инфляция в 6% все еще объективно высока и подрывает покупательную способность, но, по оценкам аналитического центра OFCE, государственная поддержка энергетики позволит сдержать повышение инфляции на 2 процентных пункта в 2022 году, что даст прирост ВВП почти в 1%. Международный валютный фонд ожидает, что в 2023 году ВВП Франции будет расти быстрее, чем Великобритании и Германии.
Франция демонстрирует, что увеличение расходов на поддержку домохозяйств может сдержать инфляцию, не вызывая при этом потрясений на рынке. Это также говорит о том, что процентные ставки, возможно, не самый эффективный способ борьбы с инфляцией, вызванной ростом цен на энергоносители.
Именно поэтому Макрон посылает необычно резкие сигналы ЕЦБ, который собирается провести еще одно значительное повышение ставки на 75 базисных пунктов. В интервью газете Les Echos глава Франции предостерег монетарные власти от «разрушения спроса» для сдерживания инфляции.
Никто не хочет обострения конфликта между фискальными и монетарными властями, не в последнюю очередь после провала курса, взятого бывшим премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.
Экономика Европы не перегрета, как экономика США. Неясно, сможет ли повышение процентных ставок решить эту проблему без серьезного удара по спросу и последствий для финансовой стабильности.