Якутск, , 10:42 — REGNUM В Якутске вызвала бурное возмущение ситуация с укладкой тротуарной плитки. Работы проводились в сквере «Стройотрядов», не оплачивались из бюджета и осуществлялись по собственной инициативе студентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в мэрии города.

Заснеженный тротуар Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Плитки укладывали прямо на снег, им же и утрамбовывали. В мэрии пообещали помочь студентам и объяснили, что работы проводились неопытной бригадой. Летом студенты также укладывали тротуар, и тогда это было сделано качественно.

«На следующий субботник выйдут именно те студенты, которые летом уже работали с нами, имеющие знания и опыт по укладке тротуарных плит», — прокомментировал начальник департамента по работе с территориями Якутска Владислав Слепцов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске есть ряд важных моментов, которые необходимо учитывать при ремонте и строительстве дорог, отмечал ранее экс-председатель исполкома Якутского городского Совета народных депутатов, заместитель председателя Высшего совета старейшин республики и почётный гражданин Якутска Юрий Коркин. Он подчеркнул необходимость грамотно проводить ремонт главной улицы города проспекта Ленина.