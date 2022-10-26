В Якутии студенты уложили тротуарную плитку в снег
Якутск, 26 октября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Якутске вызвала бурное возмущение ситуация с укладкой тротуарной плитки. Работы проводились в сквере «Стройотрядов», не оплачивались из бюджета и осуществлялись по собственной инициативе студентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в мэрии города.
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Плитки укладывали прямо на снег, им же и утрамбовывали. В мэрии пообещали помочь студентам и объяснили, что работы проводились неопытной бригадой. Летом студенты также укладывали тротуар, и тогда это было сделано качественно.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске есть ряд важных моментов, которые необходимо учитывать при ремонте и строительстве дорог, отмечал ранее экс-председатель исполкома Якутского городского Совета народных депутатов, заместитель председателя Высшего совета старейшин республики и почётный гражданин Якутска Юрий Коркин. Он подчеркнул необходимость грамотно проводить ремонт главной улицы города проспекта Ленина.